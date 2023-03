Pozzuoli: in piazza il sindacato di polizia e la Uil Campania

Più sicurezza sui luoghi di lavoro, più operatori nella polfer e nella polizia stradale, più presidi di polizia presso gli ospedali, più responsabilità per la riforma del D.P.R. 25 ottobre 1982 n.737: sono queste le ragioni della protesta e della raccolta di firme che vedranno in piazza il sindacato di polizia USIP e la UIL campania sabato 11 marzo alle ore 10:00, presso la villa comunale di Pozzuoli “Pierluigi Rotta”.

Una manifestazione per mettere al centro «le condizioni insostenibili di lavoro delle poliziotte e dei poliziotti che quotidianamente sono costretti a lavorare sotto organico e in condizioni precarie di sicurezza presso uffici o presidi, dove in alcuni casi persistono carenze strutturali e igieniche».

All'iniziativa parteciperanno le lavoratrici e i lavoratori della polizia, Roberto Massimo, segretario generale USIP Napoli e Giovanni Sgambati, segretario generale della UIL Campania.