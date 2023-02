Pozzuoli, Raffaele Cacace muore improvvisamente a 30 anni: lutto nel rione Toiano

C'è tanto dolore a Pozzuoli per la prematura scomparsa di Raffaele Cacace morto ad appena 30 anni.

Il ragazzo si è sentito male a casa nel pomeriggio di ieri e nonostante il trasporto in ospedale, non c'è stato nulla da fare.

Raffaele si trovava nell’abitazione dei nonni, presso il rione Toiano, quando avrebbe accusato un malore.

A prestare i primi soccorsi i familiari, che hanno trasportato il 30enne presso il pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli dove il giovane è arrivato già morto.

Le cause del decesso non sono note e non è chiaro cosa abbia potuto provocare l’arresto cardiaco.

Raffaele lavorava come manutentore di piscine ed era molto conosciuto nel rione.

Le esequie si terranno domani 3 febbraio, presso la Chiesa di San Michele Arcangelo nel rione Toiano di Pozzuoli.

E sono tanti in queste ore i messaggi di cordoglio di amici e parenti sui social.

«Ne abbiamo combinate tante insieme, ci siamo divertiti parecchio, era sempre tutto un gioco, anche i momenti più seri. Ma questa volta ce l'hai combinata grossa tu. Amico mio, come dicevi sempre tu, resterai sempre il Kun del mio cuore» ha scritto l'amica Jolanda.