Pozzuoli: «Mille euro o do fuoco al locale», baby estorsore finisce in comunità

Per delega del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli, bli agenti del Commissariato di Pozzuoli hanno dato esecuzione ad una ordinanza applicativa della misura cautelare in comunità nei confronti di un diciassettenne.

Il ragazzo avrebbe minacciato la titolare di una tabaccheria nel centro di Pozzuoli, lanciando all’interno dell’esercizio commerciale un biglietto contenente la richiesta di mille euro: se non avesse consegnato i soldi avrebbe dato fuoco al locale.

L’attività investigativa, supportata all'esame delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, hanno portato a ritenere sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico del minore, che già nel 2021 aveva avanzato analoga richiesta estorsiva alla stessa donna.