Pozzuoli, sorpresi a rubare una bicicletta elettrica: arrestati due fratelli napoletani

Sorpresi mentre rubano una bicicletta elettrica.

Due fratelli sono stati arrestati per furto aggravato e possesso di arnesi atti allo scasso. Si tratta di Sandro e Francesco Papa, napoletani di 39 e 35 anni, che risiedono rispettivamente a Ponticelli e Bagnoli.

Entrambi hanno precedenti. Sono stati fermati ieri notte dai carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Pozzuoli. I due stavano rubando una e-bike parcheggiata in via Artiaco. Perquisiti, sono stati trovati in popssesso di strumenti per scassinare, che sono stati prontamente sequestrati. La bicicletta elettrica è stata restituita al legittimo proprietario, mentre i due arrestati sono in attesa di giudizio.