Pozzuoli, rubano passeggini nell'androne di un palazzo: l'amaro sfogo di una mamma

Un furto davvero triste, quello accaduto ieri a Pozzuoli.

Ladri senza scrupoli, si sono introdotti nell'androne di un palazzo e maldestramente hanno rubato un passeggino tenuto nascosto, come d'abitudine, nei pressi dell'ascensore condominiale.

Tanta rabbia e frustrazione da parte dei neogenitori genitori che hanno raccontato la propria disavventura, su Facebook: «... Avete rubato il passeggino di mia figlia che nascondo ATTENZIONE NASCONDO dietro l'ascensore del palazzo, essendo pesante per me da salire da sola.

Avete rubato ad una bambina di 11 mesi che pesa 11 kili e che domani mattina dovró scendere e risalire in braccio.

Avete tolto la comodità a lei e soprattutto a me che la mattina mi alzo e vado a lavorare... Il passeggino costa 130 euro essendo un passeggino leggero ma comunque pesante per me ... io me lo posso ricomprare ma se ne avevate bisogno, ve lo compravo anche a voi...».

