Sono 106 le persone denunciate, al termine di accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Pozzuoli, per inosservanza dell’obbligo di istruzione minorile nell’area flegrea e in alcune città dell’area a nord di Napoli. I militari hanno effettuato la serie di indagini sia nelle scuole che negli uffici dei servizi sociali del comune puteolano. I 106 indagati «in qualità di esercenti la potestà genitoriale» non avrebbero permesso l’istruzione scolastica a 68 minorenni.

APPROFONDIMENTI Modello Caivano restyling delle periferie Campetto aperto, ma gioca solo chi va a scuola Dispersione scolastica

Salerno maglia nera



Si tratta di ragazzi la maggior parte dei quali di età intorno ai 15 anni. Ben 24 di questi minori non avrebbero mai frequentato la scuola, mentre, i restanti 44 lo hanno fatto però in maniera saltuaria non riuscendo a raggiungere il numero di presenze necessario nel corso dell’anno scolastico.

Le regole

Il regolamento, infatti, parla molto chiaro e ogni alunno non può superare il 25% di assenze. I carabinieri hanno riscontrato che in alcuni casi gli studenti nonostante l’avvertimento formale del sindaco di Pozzuoli non hanno ripreso a frequentare la scuola. Inoltre, proprio in questi giorni il Comune, in sinergia con le forze dell’ordine, sta inviando ulteriori ammonimenti.

«Il motivo è legato al fatto che spesso si tratta di famiglie multi-problematiche che vivono in quartieri e contesti difficili – ha affermato Gennaro Pagano, coordinatore del Patto Educativo per la città metropolitana di Napoli, gestito dalla Curia di Napoli e dalla Diocesi di Pozzuoli -. Il punto è che non dovremmo mai lasciar soli questi nuclei familiari fin dal primo istante di vita di questi ragazzi, accompagnandoli con un tutoraggio nei servizi sociali affinché alla prima avvisaglia di assenze ripetute a scuola se ne indaghi il motivo. Per fare ciò occorre un maggior investimento nel sociale e nel tutoraggio e una maggiore attenzione alle problematiche educative da parte della politica».

I carabinieri hanno riscontrato che la maggior parte degli studenti, dei 68 totali, riguarda il quartiere del Rione Toiano per circa il 25%. Le forze dell’ordine hanno condotto gli accertamenti anche a Monterusciello, Licola e via Napoli a Pozzuoli. Così come a Bacoli, Monte di Procida, Quarto, Giugliano, Marano, Villaricca e Castel Volturno.

La vergogna

«La città metropolitana di Napoli è uno dei territori maggiormente a rischio dal punto di vista della dispersione scolastica e della povertà educativa. Abbiamo dei numeri quest’anno che fanno davvero scandalo in Europa – continua il dottor Pagano -. Ci sono però tante realtà di periferia, come quelle ecclesiali, associative, del terzo settore, che sono impegnate sul fronte educativo ma spesso fanno fatica a fare sistema e a collaborare per far in modo che nessun bambino resti indietro. Si può risolvere la dispersione facendo seguito a ciò che l’arcivescovo di Napoli Mimmo Battaglia e il vescovo di Pozzuoli Carlo Villano stanno portando avanti: un patto educativo, un processo lento ma efficace mediante cui tutti coloro che sono impegnati in un sistema di educazione si mettano insieme e collaborino con le istituzioni. Si semina oggi per raccogliere domani».

Il prefetto di Napoli, infine, ha comunicato che stanno proseguendo le attività per favorire l’inclusione e la solidarietà sociale con interventi a favore dei giovani contro la devianza minorile.