Le scuole comunali di Pozzuoli non hanno subito danni dai continui sciami sismici del bradisismo, ma ora l'attenzione si sposta sulle strutture private e sugli edifici scolastici di proprietà e competenza della Città Metropolitana di Napoli. Il primo cittadino flegreo ha sollecitato di nuovo, ieri mattina, gli uffici di piazza Matteotti affinché completino i controlli di vulnerabilità sismica in tempo utile per l'avvio in sicurezza del nuovo anno scolastico. Discorso analogo per tutti i gestori privati degli istituti paritari.

L'incalzare delle scosse e la fase ascendente dell'eterno bradisismo, pur non destando al momento preoccupazioni, invita alla massima prudenza e soprattutto alla massima vigilanza per garantire serenità alla popolazione residente oltre a quella scolastica.

«La sicurezza delle bambine, dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi è fondamentale per l'amministrazione comunale dice il sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni -. Le azioni messe in campo dai nostri tecnici per garantire anche la giusta tranquillità ai genitori non possono non partire da un controllo costante degli edifici scolastici. Siamo riusciti a completare le verifiche ben prima dell'apertura del nuovo anno scolastico, per procedere ad eventuali interventi di messa in sicurezza ma per fortuna, come è emerso dal lavoro svolto, le nostre scuole restano sicure».

Dai controlli con il coinvolgimento degli uffici comunali della quarta direzione disposti da Manzoni e dall'assessore alla Pubblica istruzione Vittorio Festa la scorsa settimana, a poche ore di distanza dalle oltre 110 scosse registrate dai sismografi dell'Ingv e dell'Osservatorio vesuviano, hanno riguardato tutti gli istituti pubblici di proprietà comunale presenti sul territorio. Ed il report è sicuramente rassicurante: alcune strutture scolastiche, come gli istituti «Rosini», «Pisciarelli», «Artiaco», l'asilo-nido «Troisi», il «Vittorio Emanuele» e la scuola «Paolo Borsellino», che si trovano in aree ritenute a maggiore rischio in quanto nell'epicentro dell'area della Solfatara, sono state oggetto già mesi fa di interventi di adeguamento o di miglioramento sismico e non hanno subito danni.

Analoghi interventi fanno sapere dal Comune - sono ora in fase di realizzazione negli istituti «Diano» e «Quasimodo». Per gli altri 14 plessi, che vanno dalla zona di Agnano fino a Lucrino e Licola e che comprendono le scuole «Pergolesi 1», «Montenuovo», «Artiaco Santa Lucia», «San Martino La Gioiosa», «De Filippo - Falcone 1», «Troisi - Falcone 2», «Borsellino Primaria», «Reginelle Primaria», «Oriani Infanzia», «Marconi», «Fatale», «Trincone» e «Lucrino» le verifiche «non hanno fatto registrare alcuna problematica dicono dall'Ufficio tecnico - in ordine alla sicurezza relativa a eventi tellurici legati al fenomeno bradisismico in corso».

Le attività di controllo e di vulnerabilità sismica sono già state affidate e a breve verranno resi noti i risultati, invece, per i plessi «Diaz», «Annecchino - Rodari» e «Pergolesi 2». Intanto prosegue il dialogo tra il Comune di Pozzuoli e la segreteria del ministro per la Protezione civile Nello Musumeci per mettere a punto un provvedimento ad hoc, che preveda anche lo stanziamento di risorse economiche da destinare all'attività di verifica e di eventuale adeguamento di tutti i fabbricati privati, come chiesto più volte dal sindaco Manzoni.