Scossa alle ore 19,14 avvertita in tutti i Campi Flegrei

Una scossa di magnitudo 1.9 della scala Ritcher con epicentro in via Campana ad una profondità di 1 chilometro e 800 metri è stata avvertita questa sera alle ore 19,14 da gran parte della popolazione nelle zone di Arco Felice, Lucrino, Monterusciello, Quarto, Pianura, Agnano e in gran parte della città di Pozzuoli.

La gente ha dichiarato di aver sentito prima un boato e successivamente il sisma.

L'avento tellurico segue lo sciame sismico che si è verificato ieri notte dalle ore 00,52 costituito in via preliminare da otto terremoti con una magnitudo massima di 2 gradi della scala Ritcher con epicentro in mare nell'area di costa di Bagnoli.

Dall'inizio dell'anno sono stati 259 gli eventi tellurici registrati dai sismografi dell'Osservatorio Vesuviano nei Campi Flegrei.