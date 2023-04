Pozzuoli, vigili urbani aggrediti a Licola: un arresto e una denuncia

Pugni, insulti e sputi ai danni di agenti della polizia municipale di Pozzuoli impegnati nei controlli a contrasto dell'attività dei parcheggiatori abusivi sul litorale di Licola.

Un 20enne arrestato e un 32enne denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale, questo il bilancio delle rapide indagini che hanno permesso di rintracciare e identificare i due assalitori.

Il fatto è avvenuto ieri pomeriggio a Licola, dove i caschi bianchi di Pozzuoli erano intervenuti per tutelare gli automobilisti a cui alcuni uomini stavano chiedendo soldi per consentire il parcheggio su suolo comunale ed evitare soste selvagge a danno della circolazione.

Durante l'operazione sono arrivate due persone a bordo di una moto con l'intenzione di controllare il parcheggio di un'area ancora scoperta. Gli agenti li hanno immediatamente allontanati, ma i due uomini hanno inveito contro i poliziotti municipali, tentando di intimorirli, per poi proseguire con insulti, sputi e infine con un'aggressione fisica che ha costretto uno degli uomini in divisa al soccorso da parte del 118.

I due assalitori, pregiudicati con numerosi precedenti penali, si sono dati alla fuga.

La polizia municipale è però riuscita a rintracciarli. Il giovane che ha sferrato i pugni, O.A., 20 anni, è stato rintracciato nella sua abitazione ed è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, l'altro, C.A., 32 anni, è stato denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale.

«Esprimo la mia ferma condanna per quanto accaduto e la mia piena e convinta vicinanza agli agenti vittime dell'aggressione» ha dichiarato il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni.

«La polizia municipale è uno dei fiori all'occhiello della città, sempre in prima linea per l'assistenza alla cittadinanza e per la sicurezza del territorio. Non faremo passi indietro nella lotta all'illegalità e alla violenza», ha aggiunto il primo cittadino puteolano.