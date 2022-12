Presepi in mostra a Vico Equense nella «chiesa più bella d'Italia», a Seiano c'è quello monumentale

Il Natale di Vico Equense è all'insegna del divertimento per grandi e piccini, ma anche della cultura. Da ieri l'arte presepiale dei maestri del territorio è in mostra alla chiesa della Santissima Annunziata. Una iniziativa di assoluto rilievo per la qualità delle opere in esposizione, curato dall'amministrazione comunale del sindaco Peppe Aiello in collaborazione con l’associazione Stabiese dell’Arte e del Presepe e dagli artigiani di Vico Equense.

L'esposizione, allestita in quella che è considerata la «chiesa più bella d'Italia», sarà aperta e visitabile fino al prossimo 6 gennaio tutti i giorni dalle ore 16.30 alle ore 20. Il sabato, la domenica e nei festivi anche la mattina dalle ore 10.30 alle ore 12.30. Non è tutto. Nel borgo di Seiano è stato inaugurato ieri sera anche il presepe artistico monumentale, un'opera che ogni anno richiama migliaia di visitatori dall'intera provincia di Napoli.