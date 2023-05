Primo memorial Carmine Sommese, al via le giornate di prevenzione

Mi prendo cura di te: al via la due giorni dedicata alla prevenzione della salute ed ispirata a Carmine Sommese, il chirurgo del Santa Maria della Pietà e sindaco di Saviano scomparso nel 2020, in piena pandemia da Covid per aver contratto il virus in corsia.

L'iniziativa è nata da un'idea di Giusy La Marca e Gregorio Corcione e gode del patrocinio dell'Asl Na3 Sud.

A promuovere le giornate di screening gratuite sono il Rotaract Club Nola - Pomigliano d'Arco e l'associazione campo dei Fiori. L'appuntamento con l'ambulatorio mobile è per domani e dopodomani , 13 e 14 maggio, a piazza Settembrini nella Gescal di Nola.

Le visite potranno essere effettuate dalle 9 alle 13.

Numerosi i camici bianchi che hanno aderito al primo memorial "Carmine Sommese" e che effettueranno visite gratuite per il controllo delle malattie tiroidee, per effettuare screening vascolari, oculistici, cardiologici e senologici. Prevista anche la possibilità di effettuare, sempre gratuitamente, anche la mammografia.

«Essere un medico non è una missione, è una passione. Non c'è modo migliore - ha sottolineato Gregorio Corcione, medico in servizio all'ospedale San Leonardo di Castellammare Di Stabia - per rendere onore alla memoria di Carmine Sommese, non trovo modo migliore per ricordarlo sempre».