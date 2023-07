Procida: cadono pietre dal costone, ​ferito un turista di 64 anni

A Procida verso le 19 i Carabinieri della locale stazione sono intervenuti nella spiaggia in località Ciraccio.

Poco prima era avvenuto un piccolo smottamento del costone a ridosso della spiaggia, con caduta di polveri e pietre che colpivano un turista afragolese classe '59. L’uomo è stato trasferito nell’ospedale cosciente e non in pericolo di vita, per gli accertamenti medici del caso.

L’area dove è avvenuto lo smottamento era già interdetta al transito e alla balneazione per pericolo caduta massi con ordinanze del Comune di Procida e della Capitaneria di Porto.