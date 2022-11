Qualiano, abbandono e smaltimento illecito di rifiuti: rintracciato l'incivile

Abbandono e smaltimento illecito di rifiuti: per questo è stato denunciato il titolare di una ditta di trasporti di Frignano a Qualiano. A ottobre 2022, i militari hanno rinvenuto e sequestrato 10 metri cubi di scarti tessili in località Pozzonuovo: analizzate le immagini dei sistemi di video-sorveglianza presenti sul posto, i carabinieri hanno individuato il furgone utilizzato per lo sversamento illecito, individuando così il proprietario.



I rifiuti sono stati affidati a una ditta autorizzata per lo smaltimento.