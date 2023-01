Qualiano, lapide in memoria dell'incursore di Marina Nicola Fele

A Qualiano, con una cerimonia promossa dall'amministrazione comunale, è stata scoperta una lapide in memoria di Nicola Fele, incursore e medaglia d'oro al Valor di Marina. Nicola Fele perse la vita il 15 dicembre del 1992 durante un’immersione nel basso Adriatico. Originario di Qualiano, si trasferì, ancora piccolo, con la famiglia a Chiavari.



In occasione del trentennale della sua morte, il Consiglio Comunale - all’unanimità - ha deliberato di conferire al Secondo Capo Incursore la benemerenza civica alla memoria.

Per la cerimonia - oltre a numerosi familiari di Fele, tra cui la mamma Anna - a Qualiano erano presenti numerose autorità civili e militari e studenti del territorio.

«Nicola, a 22 anni, si è immolato per amore della patria, per amore della pace rifiutando la guerra - ha spiegato il sindaco Raffaele De Leonardis - Molto spesso, invece, tutti noi iniziamo guerre sterili ed evitabili che generano odio. Nelle nostre mani, però, non ci sono armi tipiche della guerra, ma spesso tastiere e smartphone. La lapide per Nicola, sulla strada intitolata a lui, nel trentennale della sua morte, affinché il suo nome sia di riferimento per i nostri giovani».