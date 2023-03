Qualiano: permesso disabili non valido, automobilista aggredisce i vigili urbani

Due agenti della polizia municipale di Qualiano sono stati aggrediti da un automobilista al quale avevano contestato l'uso di un contrassegno per disabili (con i quali si può lasciare l'auto in sosta in stalli riservati) che intestato ad una persona deceduta. Un tagliando quindi non più utilizzabile.

L'autore dell'aggressione è stato condotto al Comando dove è stato identificato e denunciato. Da settimane i caschi bianchi, coordinati dal comandante Gaetano Cerasuolo, hanno intensificato i controlli finalizzati a reprimere il fenomeno dell'utilizzo di contrassegni per disabili da parte di soggetti non autorizzati.

Controlli che, fanno sapere dal Comune, su disposizione del sindaco Raffaele De Leonardis, saranno particolarmente serrati anche nei prossimi giorni.