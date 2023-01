Qualiano: sequestrato autosalone di duemila metri quadri

A Qualiano i carabinieri della locale stazione hanno effettuato un servizio a largo raggio volto al contrasto dei reati ambientali.

Durante le operazioni i militari, insieme a personale dell’ufficio tecnico comunale hanno controllato un auto salone sulla via circumvallazione esterna e denunciato il titolare. Dagli accertamenti è emerso che l’attività era priva delle previste autorizzazioni ambientali e della documentazione della prevenzione degli incendi.

Inoltre, veniva accertato che il salone fosse accatastato come capannone e quindi i militari hanno contestato il cambio di destinazione d’uso del terreno. Per il titolare una sanzione di 5mila euro per l’apertura dell’attività senza aver presentato la scia obbligatoria. L’area di circa 2mila metri quadri è stata sequestrata.