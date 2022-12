È caccia aperta ai banditi che ieri mattina hanno assaltato la gioielleria «Dg» di via Di Vittorio, in pieno centro a Qualiano. Almeno tre i malviventi entrati in azione, intorno alle 9,15, nel locale tra i più conosciuti della zona. La banda - secondo quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di Giugliano - è sbucata nel negozio dopo essersi fatta strada attraverso un condotto fognario. Il negozio aveva aperto da pochissimi minuti i battenti: all'interno c'erano la titolare, con la figlia di soli 3 anni, e alcuni dipendenti. I malviventi indossavano caschi da minatori. Uno di loro era armato di pistola e ha esploso un colpo contro una delle vetrine per intimidire la proprietaria e il personale presente nella gioielleria. Il colpo è stato portato a compimento in pochi minuti: i rapinatori hanno ordinato alla titolare del locale, minacciandola di morte, di aprire le casseforti. Poi, in un tempo relativamente breve, sono riusciti a razziare gioielli e contanti, che prima di fuggire - sempre attraverso il cunicolo sotterraneo - hanno occultato in almeno due grosse buste.



L'entità del bottino non è stata ancora quantificata, ma è plausibile che il colpo abbia fruttato svariate migliaia di euro. Non si registrano feriti, ma la titolare del negozio, T.D.G. - residente a Marano e legata da vincoli di parentela con due pregiudicati - e i dipendenti sono stati assistiti in forte stato di choc. I carabinieri, giunti sul posto allertati dalla stessa proprietaria, si sono messi sulle tracce dei banditi, ma al momento - nonostante il grande spiegamento di forze in campo - le indagini non hanno sortito gli effetti sperati. Oltre ai militari dell'Arma di Giugliano sono intervenute anche le aliquote di pronto intervento provenienti dai territori limitrofi e le pattuglie di vigili del fuoco che hanno ispezionato il cunicolo.

APPROFONDIMENTI Napoli, calci e pugni a una donna per rapinarle il cellulare: arrestato Evade da casa famiglia e in fuga da un anno: arrestato in un albergo di Melito

L'azione criminale è stata orchestrata da una banda esperta, capace di sigillare - verosimilmente nelle ore antecedenti al colpo - alcuni tombini presenti in stradine e vicoli a ridosso della gioielleria. Punti dai quali le forze dell'ordine avrebbero potuto eventualmente intercettarli. Gli inquirenti stanno monitorando le immagini registrate dalle telecamere installate all'interno dell'attività. L'irruzione nella gioielleria è ripresa nella sua interezza e le immagini sarebbero piuttosto chiare, almeno per quel che concerne le modalità dell'azione. Gli inquirenti stanno analizzando i filmati e concentrando i propri sforzi anche sugli eventuali complici. Anche il Comune di Qualiano, come evidenziato dal sindaco Raffaele De Leonardis, lamenta un danno economico. «I banditi - spiega il primo cittadino - hanno demolito una parete del condotto fognario sotterraneo. Pertanto si è reso necessario l'intervento dell'ufficio tecnico comunale. Il danno è di svariate migliaia di euro, niente però in confronto all'ennesimo atto di violenza e allo spavento patito dalla titolare della gioielleria, dalla bimba che era con lei e dai dipendenti, ai quali naturalmente esprimo la mia solidarietà e vicinanza».



Solidarietà alle vittime e sdegno per l'azione criminale messa a segno ieri mattina sono i sentimenti che tengono banco anche tra i residenti della zona e tra le centinaia di persone che hanno commentato la notizia sulle pagine social. «Sparare colpi d'arma da fuoco davanti a una bimba di tre anni è qualcosa di orribile e intollerabile - scrivono decine di utenti Facebook - qualcosa che non sarebbe mai potuto accadere fino a qualche anno fa. Tutto è cambiato, e in peggio, anche nel mondo della criminalità».