Quarto, 15 milioni di euro per le stazioni della Circumflegrea. Fissato il cronopgramma

Quindici milioni di euro per le stazioni della Circumflegrea nel comune di Quarto e un parco con giostre per bambini.

Si è tenuta oggi la conferenza dei servizi tra il Comune di Quarto e i vertici di Eav, nel corso della quale è stato stabilito il cronopogramma dei lavori.

L'intervento, finanziato da Eav e Regione Campania, consentirà di raddoppiare i binari della tratta Pisani-Quarto della Circumflegrea.

Presso una delle stazioni di “Quarto”, all’incrocio con via Matteotti, è prevista l'installazione di un’area di verde pubblico con un parco-giochi per bambini che sarà videosorvegliato e un passaggio pedonale che collegherà invece via De Falco con via Matteotti.