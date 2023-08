Un supporto concreto all'ultima emergenza accoglienza, anche se è una goccia nel mare del dramma migranti. Un segnale arriva dalla provincia di Napoli: se il governo di centrodestra "congela" i fondi Pnrr destinati ai beni confiscati alla camorra, il sindaco Pd di Quarto, Antonio Sabino, offre alla prefettura, per ospitare alcuni migranti sbarcati tre giorni fa, proprio un immobile sottratto a un clan. Ci andranno cinque componenti di una famiglia del Burkina Faso, in un condominio che è una sorta di manuale dell'integrazione: già ospita una famiglia di Quarto - in fitto con regolare contratto - e da due anni quella di un medico afgano, fuggito dal suo paese dopo l'avvento dei talebani. «Basta odio e intolleranza, pensiamo a salvare vite» dice il primo cittadino del comune flegreo.

Quarto ospita anche famiglie ucraine in fuga dalla guerra, bimbi Saharawi e una folta comunità - circa 250 persone - proprio del Burkina Faso: siete il Comune dell'accoglienza?

«Mi dispiace rappresentare un'eccezione, dovrebbe essere la regola quando si parla di esseri umani. Non bisogna girarsi dall'altra parte. La Costituzione prevede di pensare a tutti, anche quelli che vengono da fuori e momentaneamente hanno bisogno di sistemazione e sono in stato di difficoltà. Proviamo a fare la nostra parte, chiaramente nei limiti delle nostre possibilità».

I sindaci sono in prima linea nell'emergenza accoglienza. Lei ha offerto al prefetto anche altri immobili per ospitare migranti.

«Quando c'è una richiesta di questa portata prima di dire no si devono fare le ricognizioni necessarie, è il senso di responsabilità di chi riveste una carica. Poi c'è una questione prettamente politica: alla comunità di Quarto chiediamo uno sforzo in più per accogliere chi scappa da guerra e fame. E non mi sento di dire che il territorio abbia avuto un atteggiamento negativo, chi è arrivato è stato accolto e c'è stata un'ottima integrazione, sotto il profilo sociale e scolastico, con i bambini che frequentano regolarmente le scuole».

Solo sul territorio di Quarto ci sono 72 beni sottratti alla camorra: ospitano Casa Mehari, l'Albergo diverso che sarà gestito da giovani diversamente abili, un centro per l'autismo, 13 immobili andranno all'Asl 2, altri sono affittati a commercianti. Uno solo è stato vandalizzato (poi ricostruito con fondi regionali): come se lo spiega, vista la sorte che in genere è riservata agli ex beni dei clan?

«Cerchiamo di essere rapidi nell'affidamento, tenere fermi i beni crea l'aspettativa che possano tornare nella disponibilità dei clan o essere occupati abusivamente. D'altronde la norma prevede che entro un anno debbano essere messi in esercizio. Le norme sono scritte bene, basta rispettarle».

Il 28 settembre in quell'immobile ricostruito inaugurerete un centro anziani. Eppure sembra che per un altro bando da un milione e mezzo già finanziato ci sia la frenata sui fondi Pnrr.

«È un messaggio brutto che si sta dando, l'antitesi di ciò che dovrebbe essere la lotta alla criminalità organizzata. Anche perché il patrimonio dei beni sottratti è enorme e avrebbe bisogno di più risorse, non di essere definanziato».

Con i fondi ottenuti però ha anche vinto una scommessa importante.

«Nell'ex cementificio confiscato 25 anni fa, un'area di diciottomila metri quadri, contiamo di aprire entro un anno un centro polifunzionale. In un bene che per un quarto di secolo non si era mai riusciti a sistemare».

Entro settembre parteciperete a un progetto innovativo, con altri beni confiscati.

«Per la prima volta la Regione prevede di ristrutturare beni confiscati da destinare a edilizia sociale, equiparandoli in pratica a case popolari. Vorremo attingere alle graduatorie già pubblicate da palazzo Santa Lucia per poi assegnare gli immobili definitivamente».