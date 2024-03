Quarto, flashmob per il bimbo tornato in Inghilterra con la mamma

Una nuova forma di protesta per chiedere alle autorità di riportare Claudio in Italia. Il bimbo di 4 anni e mezzo, figlio di genitori divorziati e al centro di un caso giudiziario, nei giorni scorsi è tornato in Inghilterra con la mamma, che soffrirebbe di gravi disturbi di personalità.

Papà Maurizio ha annunciato, per stamani, un flashmob all'esterno del tribunale per i minorenni di Napoli.

I giudici, con un decreto emesso lo scorso 16 febbraio, avevano deciso per il ritorno di Claudio in Inghillterra. I legali di papà Maurizio, nel frattempo, stanno preparando il ricorso da presentare in Cassazione.