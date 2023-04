Quarto, incidente mortale: anziano perde la vita

Tragedia a Quarto. Un anziano, a bordo di un'autovettura, ha perso la vita in uno scontro con un mezzo pesante. Lo scontro, violentissimo, è avvenuto in via Crocillo, nei pressi del civico 77. Il tremendo impatto si è verificato intorno alle 9,30 di stamani. L'uomo alla guida dell'auto, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe morto sul colpo. Sul luogo dell'incidente sono giunti gli agenti della polizia municipale del comune flegreo e i carabinieri della locale stazione. Gli agenti hanno avviato le indagini di rito e informato il magistrato di turno. La dinamica dell'incidente non è ancora chiara.