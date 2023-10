Le diede fuoco dopo una lite condominiale a Quarto: Antonella Iaccarino è morta dopo un mese e mezzo

Le diede fuoco al culmine di una lite lo scorso 5 settembre. Dopo un mese e mezzo di agonia, Antonella Iaccarino, 48enne di Quarto, è deceduta questa mattina all'ospedale Cardarelli di Napoli, probabilmente per le complicazioni dopo le gravi ustioni patite. Nell'immediatezza dei fatti, i carabinieri intervenuti a via de Gasperi avevano arrestato per tentato omicidio, aggravato dai futili motivi, Francesco Riccio 53enne già noto alle forze dell'ordine. Ora per lui le accuse potrebbero cambiare.

La donna aveva riportato ustioni diffuse su tutto il corpo, ed era stata trasportata presso ospedale Cardarelli e ricoverata in prognosi riservata.