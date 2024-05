Il cemento continua ad essere l’argomento più gettonato nei territori flegrei e dell’area a nord di Napoli: da Mugnano a Giugliano, passando per Quarto e Pozzuoli, e quindi in tante zone al centro di polemiche e verifiche per la crisi bradisismica, è un fiorire di nuovi insediamenti abitativi. A Quarto la giunta comunale ha approvato un piano urbanistico attuativo (Pua) finalizzato alla costruzione di nuove unità abitative nella zona di via Marmolito. L’area in cui saranno realizzati i nuovi appartamenti - in realtà si tratterebbe di una decina di villette - è di poco superiore ai 10mila metri quadri.

Il piano di lottizzazione, già oggetto nel 2020 delle osservazioni della Città Metropolitana, trae origine da istanze presentate 15 anni fa al Comune da due nuclei familiari. La giunta del municipio flegreo aveva esaminato le richieste nel 2021 e chiesto ai lottizzanti - sulla scorta delle osservazioni formulate dall’ente provinciale - l’adeguamento della documentazione tecnico-urbanistica. L’altro giorno la vicenda è finita nuovamente al vaglio dell’esecutivo guidato dal sindaco Antonio Sabino e questa volta - salvo colpi di scena - non ci saranno ulteriori battute d’arresto.

Le nuove unità abitative, in una città in cui negli ultimi anni sono stati sbloccati diversi vecchi piani di lottizzazione edilizia, sorgeranno tra qualche tempo. L’area (Bb15) è classificata come «zona residenziale di completamento». Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria sono a carico dei lottizzanti, che dovranno anche lasciare al Comune - come precisato nello schema di convenzione - una porzione di terreno da adibire a finalità pubbliche. «Si tratta - spiega il sindaco Sabino - di un procedimento urbanistico partito oltre 15 anni fa, che va concluso per legge per evitare contenziosi con i privati causati dai ritardi. Il Puc che approveremo prevede vani zero e più aree verdi e servizi».

Lo strumento urbanistico vigente nel comune di Quarto, il vecchio piano regolatore generale, è molto datato: risale, infatti, al 1994. La giunta ha intenzione di modificarlo attraverso la redazione di un nuovo piano urbanistico, che ha già superato alcuni step e che dovrebbe essere approvato nei prossimi mesi. La questione cemento tiene banco anche in altri comuni dell’hinterland: a Mugnano, in pochi anni, sono sorti centinaia di nuovi appartamenti. Anche a Giugliano sono stati rilasciati svariati permessi a costruire. Tema molto sentito, naturalmente, anche a Marano, dove da qui a breve potrebbero esserci importanti novità.