Pellegrinaggio Sorrento-Castellammare-Pompei, partenza alle 22.30 dalla parrocchia di Santa Lucia

L’arcidiocesi di Sorrento-Castellammare di Stabia si prepara a vivere il tanto atteso pellegrinaggio diocesano a Pompei, l’appuntamento che raduna ogni anno centinaia di fedeli. Si parte alle ore 22.30 di questa sera dalla parrocchia di Santa Lucia, a Sorrento. Il cammino proseguirà tra preghiere e canti, animando il percorso verso il santuario mariano.

Il primo punto di incontro è previsto intorno alle ore 4, a Castellammare di Stabia, presso l’incrocio viale Europa – via Tavernola, dove si ritroveranno i pellegrini provenienti dalla penisola sorrentina, dal centro antico e dalle colline di Castellammare, oltre che dalle parrocchie di Pimonte, Casola, Lettere e Gragnano.

Il cammino riprenderà per raggiungere il secondo punto di incontro, alle ore 5.30, al ponte della Cartiera.

I pellegrini raggiungeranno il Santuario alle prime luci dell’alba. L'arcivescovo di Sorrento-Castellammare, Francesco Alfano, si aggregherà al pellegrinaggio da Castellammare di Stabia insieme al Quadro pellegrino. All’arrivo nel piazzale Giovanni XXIII del Santuario di Pompei, il prelato presiederà la celebrazione dell’eucarestia alle ore 6.30.

«Il pellegrinaggio a Pompei è molto sentito nella nostra chiesa diocesana: tanti uomini e donne, di ogni età, vi partecipano con gioia – spiega monsignore Alfano – Camminare pregando, di notte, aspettando l’alba: ecco una bella descrizione del popolo di Dio, di cui facciamo esperienza ogni anno con stupore e gratitudine. In questo tempo in cui Papa Francesco ha chiesto a tutte le chiese che sono in Italia di mettersi in “cammino sinodale”, siamo chiamati anche noi a riscoprire la necessità di aprirci a chi ci sta accanto, per ascoltare ogni persona e insieme lasciarci guidare dallo Spirito. Dalla Vergine Maria, che invochiamo a Pompei sotto il titolo di Beata Vergine del Rosario, impariamo a fidarci di Dio senza perdere mai la speranza».

Se dovessero presentarsi delle condizioni meteo avverse, la messa a Pompei sarà celebrata nella sala Trapani.