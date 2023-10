Un'altra tragedia ha colpito la comunità di Gragnano. A 24 ore dalla morte di Daniele Scarfato, amici, familiari e conoscenti si stringono ai genitori e al fratello. Una morte violenta sulla cosiddetta "statale della morte", la via che dall'uscita del raccordo di Gragnano conduce verso Agerola. Venerdì sera il 19enne di Gragnano era in sella al suo scooter Sh quando ha impattato contro un Suv Audi che stava entrando in una traversa della Statale. La manovra era già in corso, quando lo scooter ha toccato il retro della macchina, il giovane viene sbalzato via a causa del violento impatto. Scarfato è finito sull'asfalto nella carreggiata opposta dove in quel momento transitava una moto. In sella c'era un ragazzo di 24anni di Pimonte che non ha potuto evitare l'impatto con il 19enne. Scarfato ha così perso la vita sull'asfalto. Il centauro che proveniva in senso opposto è rimasto ferito ed è ricoverato all'ospedale San Leonardo di Castellammare.

Sotto choc la donna che si trovava alla guida dell'Audi che quando ha sentito il rumore provenire dal retro della vettura è scesa e ha visto la tragica scena. I presenti hanno provato a soccorrere le persone coinvolte nell'incidente e quando sono arrivati i soccorritori del 118 hanno capito subito la gravità di quello che era successo. I paramedici hanno provato a rianimare il 19enne rimasto sull'asfalto, ma il suo cuore aveva ormai smesso di battere. Sul posto sono intervenuti i vigili e i carabinieri di Gragnano.

La statale per Agerola è una strada ad alta velocità e proprio per la sua pericolosità ci sono progetti e finanziamenti per installare autovelox e dissuasori. Progetti rimasti nei cassetti in questi mesi, nonostante solo un anno fa a perdere la vita fu un altro giovanissimo appena 17 che si trovava sempre in sella al suo scooter. Sul corpo di Daniele Scarfato sarà eseguita in queste ore l'autopsia, un atto dovuto per capire quali ferite siano state fatali.

Solo dopo saranno fissati i funerali e la famiglia potrà dare l'ultimo saluto al 19enne. Per le altre persone coinvolte i magistrati dovranno valutare eventuali responsabilità cercando di ricostruire con esattezza la dinamica in modo da charire i motivi dell'incidente che ha lasciato sull'asfalto la vita del giovane centauro. «Daniele era un ragazzo dolcissimo e ligio al dovere. Ieri sera stava andando a lavoro. La sua scomparsa mi strazia e mi rattrista profondamente. Mi stringo forte al dolore di Beniamino e di tutta la famiglia, esprimendo il mio cordoglio a nome di tutta la città» le parole del sindaco di Gragnano, Nello D'Auria.