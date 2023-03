Marano: raffiche di vento, tabellone pubblicitario si schianta su un'auto

Momenti di paura in via Adda, al confine tra i comuni di Marano e Calvizzano. Le raffiche di vento hanno provocato poco fa il cedimento di un'insegna pubblicitaria, di grandi dimensioni, schiantatasi su un'auto.

A bordo della vettura, probabilmente in sosta, c'erano alcuni giovani. Non si segnalano feriti, ma lo spavento per i passeggeri è stato enorme. Il veicolo risulta essere danneggiato in più punti.

La tabella pubblicitaria è di proprietà di una nota pizzeria della zona. Sul posto stanno accorendo le forze dell'ordine competenti per la zona.