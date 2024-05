Il centro per l'infanzia inaugurato appena 10 giorni fa è stato oggetto di raid nella notte. Nato su un bene confiscato è il simbolo di rinascita del quartiere Stella e dell'intera città.

Il sindaco Raffaele Bene ha commentato: «Non indietreggeremo di un millimetro. Casoria ha scelta la strada della legalità e difenderemo il diritto di usufruire dei beni tolti alla criminalità”. Il centro che potrà accogliere già da settembre, 30 piccoli cittadini, si trova in via Monte Bianco e nasce da una villa confiscata alla camorra.

APPROFONDIMENTI Incidente a Castellammare, morto 19enne: denunciata 26enne senza patente Ruba auto e bici elettrica in penisola sorrentina, bloccato con un blitz sulla statale 145 Calvizzano, auto si schianta in un distributore di carburanti: ferite le persone a bordo

Ad appena 10 giorni dall’inaugurazione ignoti hanno forzato la porta di ingresso per avere accesso ai locali che dal prossimo autunno ospiteranno i bambini. Continua il primo cittadino: «Non risultano ammanchi, ma il gesto ignobile ha provocato sdegno in Città. «Il centro per l’infanzia di via Monte Bianco è il simbolo di questa esperienza amministrativa e della voglia di riscatto di questa Città. Da bunker del boss a luogo di apprendimento per i nostri bambini in appena un anno: è arrivata l’ora di mettere in campo ogni azione possibile per contrastare i criminali che vogliono intaccare questo processo di rinascita. Puntiamo come amministrazione a velocizzare i tempi per l’affidamento ed a far partire le attività. La risposta della Città deve essere forte ed univoca: non possiamo vanificare quanto fatto».

Dalla demolizione del 17 aprile 2023 al taglio del nastro del 15 maggio 2024, infatti, non sono passati nemmeno tredici mesi, segno di un grande impegno degli uffici comunali in questo ambizioso progetto: la struttura è alimentata ad energia pulita, grazie ai pannelli solari ed avrà spazi convidisi con gli orti e il giardino.