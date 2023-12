San Giuseppe Vesuviano, raid notturno in farmacia: i ladri scassinano la cassa automatica

Sono riusciti a entrare nei locali ed hanno scassinato la cassa automatica, portandosi via il denaro conservato. Ladri in azione a San Giuseppe Vesuviano, precisamente nella frazione Casilli, dove una farmacia è stata preso di mira nottetempo.

Ed ora è allarme criminalità nel territorio vesuviano: un’altra farmacia, a Ottaviano, era stata colpita qualche giorno fa con le stesse modalità.

I ladri hanno agito la notte scorsa: sono riusciti ad aprire la saracinesca eludendo il sistema di allarme e, una volta entrati nei locali, hanno divelto la cassa automatica e portato via i soldi.

I titolari della farmacia hanno avvisato le forze dell’ordine, che ora stanno indagando. Non è escluso che ci sia un collegamento con un raid simile avvenuto qualche giorno fa nella vicina Ottaviano: anche in quella occasione il furto è avvenuto in una farmacia.