Attirati dagli odori che arrivavano dal bar-ristorante che si trova al Belvedere del Faito, uno dei punti più panoramici della montagna che si erge tra Castellammare e Vico Equense, un gruppo di cani randagi di grossa stazza è entrato nella veranda coperta alla ricerca di cibo, spaventando i presenti che sono scappati via lasciando le tavole ancora imbandite. È accaduto durante i pranzi natalizi, quando Giacomo Vanacore assieme al suo staff assicurava servizi e ospitalità a chi ha voluto trascorrere le feste in montagna. L'imprevisto ha gettato nel panico i presenti, e non a torto, visto che si tratta di cani maremmani che nei mesi scorsi erano stati protagonisti di aggressioni ai danni di turisti incontrati tra i sentieri.



Quello dei maremmani in verità è un problema che si trascina da anni sul Monte Faito e che sta ora diventando un ostacolo per la rinascita e lo sviluppo delle attività che si potrebbero realizzare. Dopo i primi interventi di sterilizzazione avvenuti negli anni scorsi, l'emergenza legata alla loro presenza non si è arrestata. Branchi di cani continuano ad attraversare i sentieri e le piazze del Faito, impedendo di dare trekking, passeggiare e in generale di vivere una giornata all'aria aperta senza preoccupazioni. A fine estate l'ennesimo episodio - turisti francesi aggrediti e medicati al San Leonardo di Castellammare - il presidente del Parco Regionale dei Monti Lattari, Tristano Dello Joio, aveva chiesto l'intervento del prefetto di Napoli Claudio Palomba, della commissione straordinaria di Castellammare nella persona del prefetto Raffaele Cannizzaro e dei sindaci di Pimonte e Vico Equense. Dello Joio delineava un quadro molto preoccupante circa la presenza di «randagi vaganti spesso al seguito di greggi che pascolano sul territorio, utili ad allontanare i visitatori dalla montagna». In realtà lo scopo sarebbe un altro e nella lettera inviata il 20 ottobre si legge chiaramente che la presenza dei cani serve «per premettere altre attività legate alla criminalità locale».

APPROFONDIMENTI Sfonda la porta dei vigili, arrestato con la fidanzata Giappone, la triste storia di Nasubi: partecipò al «Truman show» nipponico





Insomma nonostante il Parco nel 2018 avesse provato ad allontanare i maremmani anche con attività di accalappiamento - che all'epoca furono duramente attaccate dagli animalisti - la situazione dopo 4 anni è peggiorata visto che il numero dei randagi è aumentato e di certo c'è chi li porta appositamente sul Faito come guardiani.

«Vero è che, negli ultimi anni scrive ancora il presidente del Parco dei Lattari le forze dell'ordine hanno fatto più volte sequestri di ingenti quantità di cannabis che viene coltivata lungo le pendici del monte sul versante di Castellammare di Stabia e finanche di armi ed esplosivi».

Peraltro, aggiunge il presidente Dello Joio - in alcune zone del Parco Regionale «è vietata l'introduzione di nuove specie animali estranee all'ambiente naturale». Da qui la richiesta, inviata anche all'Asl 3 Sud, della convocazione di una riunione «al fine di provvedere alla risoluzione del problema legato agli animali vaganti sul Monte Faito e porre in sicurezza l'intera area che è meta di turisti e residenti anche al fine della pubblica e privata incolumità». Ma a quell'appello non sono arrivate risposte, da allora non ci sono stati tavoli e tantomeno incontri. E intanto i maremanni, probabilmente affamati e infreddoliti, si sono spinti in zone abitate e frequentate.