Rapina alle Poste di Torre del Greco: bottino di poche centinaia di euro

TORRE DEL GRECO. Due rapinatori armati di pistola in azione: spavento e tensione all’ufficio postale di via Monsignor Felice Romano. Due persone spaventate costrette a ricorrere alle cure mediche: ora indagano i carabinieri. Il raid si è verificato ieri pomeriggio e avrebbe fruttato poche centinaia di euro, mettendo in subbuglio l’intera comunità del popoloso quartiere posto non distante dall’area portuale, facendo poi il giro dell'intera città.

Stando a quanto finora ricostruito dagli inquirenti, ad entrare in azione sarebbero state due persone che, volto celato da caschi e passamontagna e armi in pugno, si sarebbero fatte spazio tra la folla in fila sul marciapiede (ieri era in corso il pagamento del sussidio del reddito di inclusione) e armi in pugno si sarebbe avvicinati a dipendenti seduti allo sportello. «Aprite le casse» l’ordine perentorio: un’operazione solo in parte possibile, perché quattro delle sette cassette di sicurezza non potevano essere utilizzate perché bloccate da dispositivi di sicurezza.

All’interno però erano contenute poche banconote, per un totale che non supererebbe - stando ad una prima stima - i 1.000 euro, tanto che un malvivente, prima di lasciare l’ufficio postale, avrebbe portato via perfino la borsa di una dipendente, arrivando a strattonare qualche presente per farsi largo e raggiungere più facilmente l’esterno, dove ad attendere i due ci sarebbero stati altri complici, almeno due soggetti.

La presenza dei malviventi, ha ingenerato tensione in zona, provocando un fuggi fuggi generale lungo via Monsignor Felice Romano. Sul posto sono arrivati i carabinieri ed è stata fatta giungere anche un’ambulanza, perché due presenti hanno accusati malori dovuti a stress, che per fortuna hanno però richiesto solo l’intervento dei sanitari e non il trasferimento presso strutture ospedaliere. Non si registrano infatti né feriti né danni alle cose. I militari dell’Arma, che fino a sera hanno ascoltato alcuni testimoni, nella speranza di poter acquisire elementi utili alle indagini, hanno posto sotto sequestro le immagini degli impianti di videosorveglianza interni ed esterni alla sede delle Poste interessata dal raid armato.