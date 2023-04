Rapina a Casoria su via Etna, due colpi di pistola contro il furgone

A Casoria, intorno alle 22:30 ieri in tarda serata, alcuni sconosciuti hanno tentato di rapinare un uomo che guidava un furgone.

L'uomo stava guidando su via etna e un'auto gli ha tagliato la strada; 4 persone armate sarebbero scese dal veicolo avvicinandosi al furgone con passamontagna.

Mentre l'uomo faceva retromarcia sono stati sparati alcuni proiettili, colpendo il parabrezza e il paraurti lato guida del furgone. L'uomo è riuscito poi a seminare i rapinatori.

In via etna sono poi stati trovati 2 bossoli cal. 7,65 mm, nel frattempo sono in corso le indagini per individuare i responsabili e la dinamica.