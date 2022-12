Rapinato mentre guida il suv, consegna orologio e gioielli ai ladri

I carabinieri intervengono in via Nazionale delle Puglie a Arpino di Casoria, alle 19:30, per una rapina.

Da una prima sommaria ricostruzione, da verificare, pare che, poco prima, un uomo, mentre era alla guida del proprio suv, sia stato avvicinato da ignoti a bordo di scooter e armati di pistola.

La vittima, minacciata, ha consegnato un orologio di valore e un paio di gioielli. Le indagini dei carabinieri sono in corso.