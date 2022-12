Rapinato l'ufficio postale: tre banditi a volto coperto hanno portato via il contante in cassa

Rapinato stasera l’ufficio postale di Arzano in via Falcone e Borsellino.

Tre banditi a volto coperto e armi in pugno hanno fatto irruzione razziando tutto il contante nelle casse. Sfondata anche la porta di emergenza.

La dinamica del raid è ancora poco chiara.

Non si sa nemmeno la cifra portata via. Sul posto i carabinieri della locale tenenza per le indagini. Il raid è avvenuto pochi minuti prima dell’orario di chiusura pomeridiana.