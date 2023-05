L’attore George Raymond «Ray» Stevenson è morto ieri mattina all’ospedale Rizzoli di Ischia a causa di una grave polmonite, fra tre giorni avrebbe compiuto 59 anni. Lo abbiamo visto nei panni di Tito Pullone nella serie Sky «Roma», del capo del governo in «Divergent» (sequel compreso), del personaggio Marvel Volstagg nella trilogia di «Thor», di Frank Castle in «Punisher – Zona di guerra», di Porthos in «I tre moschettieri».

APPROFONDIMENTI Ray Stevenson morto a Ischia: l'attore era sull'isola per girare un film Ari Boulogne, morto il figlio illegittimo di Alain Delon Helmut Berger, la rabbia della moglie: «Voglio la verità sulla sua morte, qualcosa non torna»

Sabato pomeriggio era sul set quando è stato ricoverato d’urgenza per un principio di infarto legato a un grave shock anafilattico: è stato trasportato immediatamente in sala rianimazione, ma i medici hanno scoperto che i polmoni erano seriamente compromessi. Tanto che già quel giorno era apparso in rete un post che ne annunciava il decesso.

L’attore di origini irlandesi era arrivato da meno di una settimana sull’isola verde per le riprese di «Cassino in Ischia» di Frank Ciota. Ispirato alla comedia italo-americana anni Sessanta «Caccia alla volpe» di Peter Sellers, Stevenson vestiva i panni del protagonista Nic Cassino, un attore americano di action movies, ex campione di incassi, alla ricerca di ispirazione per tornare sulla cresta dell’onda. Nel cast al suo fianco Ugo Dighero, i napoletani Miriam Candurro e il giovane Simone Mazzella al suo esordio sul grande schermo, l’ischitana Luciana De Falco, Carlotta Natoli e Marcello Romolo. Location manager Michelangelo Messina, fondatore e direttore artistico dell’«Ischia film festival».

La coproduzione italoamericana (Cattleya per Paramount+ International con Isola Verde Films e De Fina Film Productions), con una troupe tecnica interamente italiana composta da più di 180 professionisti del settore, ha chiesto massima riservatezza sul dramma. Annullate le riprese previste per oggi, probabilmente il film sarà cancellato in mancanza del suo protagonista.