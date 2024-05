Niente passaggio di consegne al nuovo Principe del Galles, Re Carlo III mantiene il pieno controllo della Fondazione Walton che a Ischia gestisce da sempre i famosi Giardini La Mortella. Il monarca britannico conferma così di essere talmente appassionato (come sua madre Elisabetta) alla cura spesso maniacale di giardini e parchi, che non ha voluto cedere a suo figlio la titolarità di quello che oramai è uno dei più importanti habitat floreali al mondo.

Sin dalla sua creazione il William Walton Trust ha potuto contare sul patrocinio di Carlo, all'epoca ancora Principe di Galles ed eerede al trono, che è stato anche un grande estimatore della musica di William Walton e profondo appassionato e conoscitore dell’arte dei giardini; ed infatti Carlo d’Inghilterra ha visitato i Giardini La Mortella ben due volte, nel 1992 per inaugurare la Sala Concerti e nel 2002 per il centenario della nascita di William Walton. Quando, alla scomparsa della Regina Elisabetta, egli è asceso al trono con il nome di Carlo III (accompagnato, tra l’altro, durante la cerimonia di incoronazione, dalla musica di William Walton), l’amministrazione reale ha avviato un processo di revisione di tutti gli enti benefici che erano patrocinati sia da lui che dalla defunta regina, più di 1000 organizzazioni sparse in tutto il mondo.

Molti patronati sono stati redistribuiti tra il figlio William, che ha assunto il titolo di Principe di Galles, e altri membri della famiglia reale; ci si aspettava quindi che il patronato del Trust venisse trasferito al nuovo Principe di Galles. Tuttavia, di recente una lettera ufficiale dal Palazzo ha reso noto che il Re ha deciso di mantenere il William Walton Trust nel suo alto patronato, confermando quindi lo speciale privilegio conferito all’ente da oltre trenta anni. I Trustees del William Walton Trust, profondamente onorati, insieme alla Fondazione William Walton italiana hanno quindi ufficialmente espresso la propria gratitudine per questa decisione che rinsalda i profondi legami con la Corona Inglese.