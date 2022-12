Reagisce a una rapina: gli sparano alla gamba ma salva i soldi

Un uomo è stato ferito a una gamba durante un tentativo di rapina avvenuto nei pressi dell'ufficio postale di Grumo Nevano, in provincia di Napoli.

La vittima, un 34enne di origini pakistane, si stava recando alle Poste per depositare una somma di denaro quando è stata avvicinata da due uomini armati, a volto coperto, che volevano impossessarsi dei soldi. L'uomo ha reagito, uno dei malviventi ha sparato colpendolo a una gamba e poi è fuggito con il complice.

Nonostante la ferita (la pallottola è fuoriuscita dall'arto) il 34enne è entrato nell'ufficio postale per effettuare il deposito. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato la caccia ai responsabili. Il ferito è stato medicato e non è in gravi condizioni.