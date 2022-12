Reddito di cittadinanza, installazione natalizia con protesta a Torre del Greco

«Il reddito di cittadinanza non si tocca». Nel dibattito sull’opportunità o meno di rivedere la misura introdotta dal governo Conte e pensata per facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro (con i relativi risultati che hanno alimentato la campagna elettorale dello scorso settembre), si inserisce anche un’installazione natalizia presente in questi giorni a Torre del Greco.

L’area è nota, quella di via Fontana, dove ogni anno il balcone di una nota famiglia di giostrai è abbellito da un addobbo che oltre a regalare qualche momento di allegria ai passanti, grazie in particolare a speciali congegni elettronici, punta a lanciare un messaggio legato ai temi di attualità. In passato ad esempio ci sono stati sindaci e amministratori locali protagonisti di fatti di cronaca o gossip. Stavolta il bersaglio è la politica nazionale e la misura assistenziale: su una struttura somigliante ad un albero, si vede Giuseppe Conte con il cappello di Babbo Natale e gli esponenti dei partiti che compongono l'attuale maggioranza in Parlamento (a cominciare dalla premier Giorgia Meloni) posti su «servizi igienici», alcuni posti in rilievo. Sulla punta dell’albero di Natale, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Chi ha visto l’installazione, non ha mancato di commentare. E i cittadini si sono divisi: «Giusto difendere il reddito di cittadinanza» è il parere di chi ha accolto positivamente lo spirito dell’opera. Di contro, c’è chi non è d’accordo: «Si tratta di una misura iniqua - il commento dei detrattori - di cui spesso hanno beneficato persone che lavorano a nero o che comunque non avrebbero avuto il diritto di usufruirne».