Una proposta di legge per ricordare le vittime della frana di Ischia di novembre scorso. E norme stringenti per limitare l'abusivismo. Stavolta però non è l'iniziativa di un gruppo politico in Consiglio regionale ma degli alunni di una scuola media napoletana che hanno vissuto una giornata da veri consiglieri regionali. Con tanto di seduta consiliare nell'aula del Consiglio del Centro direzionale. Quello vero. È la XV edizione di «Ragazzi in Aula», il programma della presidenza dell'assemblea legislativa campana, finalizzato ad avvicinare i giovani al mondo della politica e delle istituzioni.

APPROFONDIMENTI Riapertura Mingardina, il sindaco di Camerota annuncia: «Sprint per finire i lavori entro Pasqua a tutela dell’economia» Tajani e la ricostruzione a Ischia: «Il governo continuerà ad aiutare» Musumeci: «Per Ischia altri fondi dal governo»

«L'obiettivo è avvicinare le giovani generazioni alle istituzioni, soprattutto alle istituzioni regionali, all'assemblea legislativa con le sue funzioni. Come funziona un consiglio regionale, quali valori ha e quali valori può portare nello sviluppo dell'economia e delle relazioni umane sulla nostra Regione. I ragazzi che vengono qui da tutte le scuole che ne faranno richiesta avranno la possibilità - spiega il presidente dell'assise, il democrat Gennaro Oliviero - di incrociare non solo le procedure e le varie relazioni politiche che si hanno in un Consiglio regionale, ma anche il valore stesso di un'attività legislativa».



E così ieri mattina gli alunni della terza media del «Sabatino Minucci» di Napoli, guidati da tre insegnanti, hanno consegnato al presidente Oliviero, la loro proposta di legge dopo averla regolarmente discussa in Aula. Tra mozioni e voto finale. Alla fine ne esce fuori la richiesta di istituire la giornata «in memoria delle vittime delle calamità naturali, per commemorare, riflettere ed agire», dedicata alle vittime della frana di Casamicciola Terme del 26 novembre 2022. Non solo un ricordo perché i giovani allievi hanno posto un tema importante: promuovere la prevenzione e la salvaguardia dell'ambiente puntando alla prevenzione del fenomeno dell'abusivismo che ha pesato tantissimo sulla tragedia di novembre scorso.

Proposta articolata, discussa e approvata simulando, così, lo svolgimento di una seduta consiliare. «E' un tema di grande importanza e sensibilità: dopo le opportune modifiche necessarie per rendere il testo compatibile con la Costituzione, ne sarò primo firmatario», spiega ancora Oliviero che aggiunge: «Sono molto orgoglioso di questa iniziativa che dà la possibilità ai ragazzi e alle ragazze di sedere nell'Aula consiliare e di vivere, per un giorno, l'importante esperienza da legislatori, rimarcando la nostra attenzione nei confronti delle giovani generazioni che hanno bisogno di punti di riferimento solidi e di costruire ed alimentare, fin dai banchi di scuola, il senso civico e l'amore per le istituzioni». «Anche tenuto conto del nostro difficile contesto sociale, che vede i giovani troppo spesso protagonisti di gravi fatti di cronaca, riteniamo - conclude Oliviero - che sia fondamentale potenziare le occasioni di incontro con questa istituzione e rafforzare la sinergia con il mondo scolastico per favorire la crescita sana e solida dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze».

Soddisfazione è stata espressa anche dal direttore generale Attività legislativa, Magda Fabbrocini, che ha partecipato all'iniziativa ed ha annunciato come «per l'anno in corso, sono previste numerose visite degli studenti delle scuole campane provenienti da tutte le province al fine di ampliare le opportunità di conoscenza dell'Istituzione consiliare e di rafforzare la sinergia con il mondo scolastico».