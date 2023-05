Ri-Vivi Marigliano, poesia e teatro in aula consiliare

Domani il convegno dal titolo "Transizioni tra poesia e teatro: Ritsos, Molière, Shakespeare, Sofocle, Omero". L'appuntamento è per le 11 e si terrà alla presenza del sindaco Peppe Jossa, dell'assessore alla cultura Adolfo Stellato e del docente ed attore di Domenico Vincenzo Tufano.

L'iniziativa rientra nell'ambito del progetto "RI-VIVI in Marigliano", interamente finanziato dalla Città Metropolitana di Napoli. «Il progetto che stiamo portando avanti - spiega l'assessore alla cultura Adolfo Stellato - punta ad elevare l'offerta culturale rivolta non solo agli studenti ma anche ai cittadini. E' per questo che il cartellone di eventi programmati è variegato e tende a soddisfare le esigenze di tutti».

«La cultura rende liberi - sottolinea il sindaco Peppe Jossa - e noi profondiamo ogni sforzo per dare il nostro contributo di stimoli e conoscenze alle nuove generazioni ed all'intera comunità»