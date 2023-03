Riceve una multa dalla municipale, ma la sua auto è ferma da 10 anni

Credeva fosse uno scherzo di Carnevale, ma invece era una vera e propria multa che gli è stata comminata dalla municipale di Ronchi dei Legionari (Gorizia).

L’uomo, residente a Caivano, non credeva ai suoi occhi quando ha aperto la busta che conteneva l'inaspettato verbale della polizia locale friuliana, a causa di una sosta effettuata nello spazio riservato agli scuola bus: soltanto che l’auto incriminata, una Mitsubishi Sport, è ferma nel cortile della sua abitazione da ben 10 anni, perchè non utilizzabile.

Dunque grande stupore per l’ignaro e anziano automobilista caivanese, che nemmeno conosceva l’esistenza di quel paesino ubicato ai confini dell'Italia.

Comunque, per una questione di principio, nonostante la multa fosse di poche decine di euro, ha affidato il ricorso ad un avvocato per far annullare l’ingiusta sanzione, dovuta, verosimilmente, ad un errore di trascrizione di un numero o di una lettera della targa sul verbale o ad un autoveicolo clonato ed in circolazione con la stessa targa in terra friuliana ad un migliaio di chilometri di distanza da Caivano.