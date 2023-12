Turbativa d’asta per l’aggiudicazione dell’appalto dei rifiuti: è questa l’ipotesi di reato sulla quale la Procura di Torre Annunziata sta lavorando da mesi e che ha spinto la guardia di finanza ad acquisire documentazione in tre Comuni del Napoletano. Nel mirino degli inquirenti è finita la ditta «WinEcology srl», che gestisce dal 2019 il servizio di raccolta rifiuti a Pompei e dal 2022 anche a Mugnano di Napoli e Marigliano, nonostante dallo scorso maggio sia stata destinataria di una interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Padova. Tre appalti per un totale di oltre 84 milioni di euro, nonostante si tratti di una ditta ritenuta in odore di camorra.



Una vicenda complessa, quella WinEcology, che secondo gli investigatori altro non è che «la prosecuzione della società New Ecology srl», come scrivono in una nota il procuratore Nunzio Fragliasso e l’aggiunto Giovanni Cilenti. Una ditta, la New Ecology, già interdetta per tentativi di infiltrazioni della camorra nel 2018, quando gestiva il servizio rifiuti solo a Pompei. Un anno dopo – è l’ipotesi dell’accusa – l’azienda avrebbe partecipato al nuovo bando con una nuova denominazione, una nuova sede legale (a Padova, appunto) e nuovi amministratori (familiari stretti dell’ex titolare). Ma la New Ecology sarebbe a sua volta la derivazione della Ecologia SaBa, già interdetta nel 2013.

APPROFONDIMENTI Maddaloni: cava dei veleni, via agli espropri Deposito scorie nucleari in Italia, ecco la lista delle aree idonee: sono 51 (e 21 nel Lazio) Napoli, vandali a Barra: arriva la videosorveglianza in piazza Bisignano

I finanzieri del Gruppo di Torre Annunziata, guidati dal colonnello Gennaro Pino, ieri mattina hanno dato esecuzione a tre ordini di esibizione emessi dalla Procura, che ha chiesto di acquisire tutta la documentazione relativa all’appalto in possesso dei Comuni di Pompei, Mugnano e Marigliano, i tre enti che hanno stipulato contratti per un totale di 84.746.704,82 euro con la Win Ecology.

Contemporaneamente, le fiamme gialle hanno eseguito un decreto di perquisizione e sequestro di ulteriore documentazione presso la sede della società nonché presso le abitazioni sia di Beniamino Sabatino, ex titolare della New Ecolgy e della Ecologia SaBa il quale, secondo gli investigatori, risulta essere l’amministratore occulto di fatto della Win Ecology, sia dei suoi figli, che invece ricoprirebbero solo «formalmente» la qualifica di soci della società con sede legale a Padova, ma uffici operativi a Pompei.

L’ipotesi di reato sulla quale lavorano Procura e guardia di finanza è quella di turbata libertà degli incanti. «La continuità tra le società – scrivono il procuratore Fragliasso e l’aggiunto Cilenti – sarebbe dimostrata dalla circostanza che le stesse, oltre ad avere i medesimi beni strumentali e la stessa forza lavoro, sono amministrate di fatto dallo stesso soggetto, anch’egli destinatario in prima persona di provvedimento interdittivo». Secondo l’accusa, per assicurarsi comunque gli appalti a Pompei, Mugnano e Marigliano, avrebbe eluso le interdittive antimafia, modificando «la compagine sociale e la denominazione sociale della società, ponendo al vertice della neocostituita società un soggetto con il compito di mera rappresentanza di facciata».

L’acquisizione di atti e le perquisizioni – precisa la Procura – sono finalizzate «alla verifica della regolarità dell’affidamento degli appalti pubblici e all’accertamento di eventuali indebite percezioni di provvidenze pubbliche ad opera dei soggetti aggiudicatari». Per gli investigatori, ci sarebbe stata inerzia da parte degli Enti, che non avrebbero revocato l’appalto alla ditta interdetta.

Proprio in tema di interdittive antimafia, ieri mattina il capo centro della Dia di Napoli, Claudio De Salvo, ha tracciato un bilancio del 2023, durante l’incontro per la presentazione del calendario 2024, tornato in stampa dopo vent’anni di assenza. Sono state ben 150 le interdittive antimafia emessa dalle prefetture di Napoli, Caserta, Benevento e Avellino nel corso di quest’anno. La Dia ha effettuato anche sequestri di beni per oltre 10 milioni di euro e confische per ulteriori 16 milioni, di cui 13 milioni di euro per sentenze divenute definitive, accanto alla maxi operazione su Melito con l’arresto di diversi politici per presunte infiltrazioni concrete della camorra sul voto di quella cittadina. «Ma la nuova frontiera della lotta alle mafie – spiega il capo centro Claudio De Salvo – è il fronte internazionale, con importanti accordi in Europa e con diversi Paesi in tutto il mondo, fino all’Australia, per il contrasto alle organizzazioni criminali».