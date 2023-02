Giro di vite contro l'abbandono di rifiuti lungo le strade di Massa Lubrense. Comminate le prime sanzioni amministrative in base al dispositivo concordato tra l'assessore all'Ecologia, Sonia Bernardo e il comandante della polizia municipale, Pasqualino Barletta. I caschi bianchi hanno individuato i responsabili dell'accumulo di alcuni sacchi di spazzatura lungo una strada comunale della frazione di Termini: tre le persone multate. «Abbiamo illustrato al comandante la necessità di un controllo sistematico e non sporadico dell'abbandono dei rifiuti spiega l'assessore Bernardo - Sono state così individuate due unità dei caschi bianchi che si occuperanno di questa problematica e nei servizi previsti dal comando saranno predisposti turni dedicati».

La polizia municipale si avvarrà della collaborazione degli operatori di Terra delle Sirene coordinati dal direttore tecnico Antonino Di Palma, mentre l'amministrazione intende mettere mano al regolamento comunale allo scopo di inasprire le sanzioni. «Purtroppo il malcostume di pochissime persone offende la stragrande maggioranza dei cittadini di Massa Lubrense che si impegnano quotidianamente nella raccolta differenziata e, più in generale, nella tutela dell'ambiente - sottolinea Bernardo - Solo con la collaborazione di tutti potremo ottenere risultati significativi. È per questo che lancio un appello alla popolazione a essere vigile custode del nostro territorio e segnalare subito alla polizia municipale comportamenti illeciti».

E sono stati proprio i cittadini i protagonisti dell'iniziativa che si è svolta ieri per ripulire il borgo dei pescatori di marina di Puolo. L'appuntamento è stato organizzato dall'Area marina protetta di Punta Campanella, con il patrocinio del Comune di Massa Lubrense e la collaborazione di Terra delle Sirene, del locale Forum dei giovani, del Circolo Il Melograno di Legambiente e di Fondalicampania Aps. I volontari hanno rimosso oltre 250 chili di rifiuti spiaggiati durante le mareggiate invernali per poi campionarli, differenziarli e consegnarli agli operatori ecologici. Nei sacchi sono finiti tappi, più di 50 bottiglie di plastica, polistirolo, materiale medico di scarto (siringhe e mascherine), cicche di sigaretta, bicchierini da caffè e bottiglie in vetro. Tra la spazzatura raccolta anche un lettino da spiaggia, pneumatici e una grossa rete da pesca. Non solo. Grande attenzione è stata riservata alla plastica.

Un'attività utile per comprendere più a fondo lo stato di salute di marina di Puolo, sito inserito nel programma «Natura 2000» dell'Unione europea, effettuata insieme a Fondalicampania. «Ringraziamo tutti i volontari che hanno aderito a questa iniziativa, fondamentale per prendersi cura delle nostre spiagge e del mare», sottolinea il presidente dell'Amp Punta Campanella, Lucio Cacace.