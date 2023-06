Il Premio Convivialità Urbana è stato vinto dal progetto «Rilanciamo Faito»

Il progetto «Rilanciamo Faito» ha vinto su tredici idee di futuro per il Monte Faito giunte per partecipare alla IX Edizione del Premio Convivialità Urbana, ideato dall’Arch. Grazia Torre e dalla sua associazione Napolicreativa. Il tem

sa era di creare un'opera che rendesse omaggio al panorma montuoso per riportarlo allo splendore e omaggiare il territorio.

Anche quest’anno sono arrivati progetti da diverse parti del mondo, con oltre 30 progettisti tra quali alcuni provenienti dal Brasile, dal Guatemala e dalla Germania. I singoli lavori sono stati presentati al pubblico in diretta Facebook, ma anche dal vivo dagli stessi progettisti nella città di Vico Equense durate una tre giorni di mostra evento.

Tra incontri e dibattiti il Premio Convivialità Urbana rinnova il suo ruolo di coesione tra diverse realtà dei territori in un’ottica di collaborazione su terreni comuni tra istituzioni e cittadini.

«Ancora una volta il premio Convivialità urbana ha dimostrato di non essere un semplice concorso di idee – spiega Grazia Torre, presidente di Napolicreativa – bensì un faro su luoghi abbandonati di straordinaria bellezza. Il premio attiva un dibattito tra progettisti, media, cittadini e amministrazioni sulle cause del degrado e le possibilità di riqualificazione, con la capacità di mediare e far dialogare tra loro anche forze politiche e portatori di interessi diversi. Per i progettisti poi è un’esperienza che riprende diversi aspetti della professione dalla capacità di creare gruppo all’abilità di persuadere il committente del valore del proprio progetto. Una menzione speciale va al progetto Riflessioni per avere colto l’essenza romantica della montagna sul mare».