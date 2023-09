La notte tra il 7 e l'8 dicembre del 2018 fu lo spartiacque. Se prima il rione Savorito di Castellammare di Stabia era considerato «solo» una fiorente piazza di spaccio nell'orbita del clan D'Alessandro, con quello show di camorra la famiglia Imparato (i «paglialoni») fece il «salto di qualità» sfidando apertamente lo Stato appena due giorni dopo il più importante blitz anticamorra dal 2009 ad allora, l'operazione «Olimpo». Fu quella la notte in cui cinque giovani del quartiere, tra cui uno dei rampolli degli Imparato, salirono su una pira di legna alta una decina di metri per apporre un manichino impiccato e uno striscione con la scritta «così muoiono i pentiti, "abbruciati"».

I responsabili furono tutti identificati e denunciati dai carabinieri della compagnia di Castellammare e sono stati condannati per il reato di istigazione a delinquere con l'aggravante del metodo mafioso. La notte dell'Immacolata, che a Castellammare di Stabia è un mix tra fede e folklore, fu trasformata in uno spettacolo di camorra allo scoccare della mezzanotte, tra applausi e canzoni neomelodiche. Da allora, nel «bronx Faito» la situazione è cambiata: i tre fratelli Imparato Salvatore «'o paglialone», Michele «zì Peppe» e Giovanni il capoultras della Juve Stabia sono stati arrestati e due di loro sono tuttora detenuti, dopo una pesante condanna per la gestione dello spaccio di droga nel quartiere.

«Io sono l'amministratore del Savorito» avrebbe detto Salvatore Imparato nel corso di un comizio politico interrotto perché il candidato non era gradito nel quartiere. Il clima di quella campagna elettorale fu avvelanato da una serie di episodi inquietanti, prima dello scioglimento per presunte infiltrazioni della camorra nell'amministrazione comunale stabiese arrivato un anno fa e confermato dal Tar. Qualche mese prima di quelle elezioni, uno dei fratelli Imparato si presentò a Palazzo Farnese, sede del Comune, per chiedere l'autorizzazione per un parcheggio in cui «mettere a lavorare alcuni ragazzi del quartiere».

Meno di un anno fa, era il 10 novembre, il consueto mercato rionale del giovedì fu sospeso in segno di lutto. Alcuni mercatali furono invitati con la forza ad andare via perché era venuto a mancare Aniello Birrese, pregiudicato della zona e soprattutto cognato del boss Michele Imparato. Molti ambulanti erano stati già avvisati e non si erano presentati nel rione Savorito, mentre gli altri furono invitati ad andare via perché il quartiere era in lutto. Un rapporto di simbiosi insolito, quello tra la famiglia Imparato e l'ex rione dell'Aranciata Faito, la fabbrica di bibite dismessa ormai da decenni e ridotta ad uno scheletro.

Al centro del quartiere compare una mega statua di Padre Pio che, secondo l'Antimafia, i residenti hanno «dedicato» all'altro boss Salvatore Imparato, tra sacro e profano, come accaduto per il falò di camorra durante la festa dell'Immacolata di cinque anni fa. Sempre alla famiglia Imparato era legato uno degli aggressori del carabiniere Giovanni Ballarò che, libero da servizio, fu selvaggiamente pestato da un branco in villa comunale mentre tentava un intervento per sedare una lite per motivi di viabilità.

Un quartiere, il Savorito, dove negli anni la vendita di droga ha rappresentato uno dei redditi «sicuri» per decine di famiglie: oggi a processo ci sono altri 40 uomini legati alla piazza del bronx Faito, un numero altissimo se si pensa che in quel quartiere vivono circa un migliaio di persone. E pensare che il rione Savorito era un quartiere con «data di scadenza», costruito dopo il terremoto dell'80 con prefabbricati incastrati l'uno sull'altro e che al massimo doveva durare dieci anni.

Invece le 8 palazzine Iacp (190 alloggi e 1050 vani) sono lì da quarant'anni e da ben quindici anni si alternano progetti più o meno attuabili per sostituire quell'edilizia popolare temporanea. Ora, sulla scrivania dei commissari prefettizi Raffaele Cannizzaro, Mauro Passerotti e Rosa Valentino è arrivata un'unica offerta per la realizzazione del primo lotto di interventi da 28 milioni, di cui 13 arrivano dalle casse comunali e oltre la metà 15 milioni dai fondi del «Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare» (P.I.N.Qu.A.) del ministero delle Infrastrutture, che rischiavano di essere persi.

«Siamo stati costretti a rimodulare il progetto presentato dall'ultima amministrazione comunale, poiché non era conforme al Puc spiega il prefetto Cannizzaro ma, nonostante la dilazione dei termini, è pervenuta solo un'adesione al bando. Ora gli uffici comunali stanno valutando la proposta, sperando che ci siano tutte le carte in regola per iniziare». Il progetto di riqualificazione del Savorito è un'opera importante che prevede in totale la spesa di 92 milioni di euro in tre lotti differenti. Un progetto che mira a cambiare il volto di quel quartiere ghetto, portando anche uffici, impianti sportivi e servizi ai residenti. Il primo lotto è in fase di aggiudicazione e vedrà la riqualificazione del quartiere con l'abbattimento e la ricostruzione delle ex case popolari, nonché della scuola occupata abusivamente.

«Per il secondo lotto sono al lavoro gli uffici comunali aggiunge Cannizzaro e vedrà la partecipazione dei privati attraverso un project financing». L'idea è quella di costruire un albergo con parcheggio, prevedendo anche un'area dove delocalizzare il mercato ortofrutticolo. Con il terzo lotto, infine, andrebbe garantito maggiore spazio ai privati «come ad esempio i proprietari degli edifici danneggiati dal terremoto al Centro Antico, che potranno ricostruire al Savorito. Nel frattempo è l'idea dei commissari prefettizi il Comune acquisirebbe quei palazzi pericolanti e non ricostruibili che sorgono in area ad alto rischio idrogeologico per demolirli e far spazio a parcheggi e giardini».