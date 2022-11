Il Rione Terra come «bene comune», la famosa terza via tra la proprietà privata e la proprietà pubblica, con un accento marcato sulla vocazione culturale piuttosto che sulla risorsa economica e con la comunità puteolana che ne reclama il protagonismo nella gestione, cancellando di fatto il bando di gestione internazionale. Una gestione non elitaria, bensì condivisa. È la sintesi dei 36 incontri, tenutisi a Pozzuoli tra il 20 settembre e il 18 ottobre scorsi, con l'obiettivo di ascoltare la città sulle proposte di gestione e valorizzazione del Rione Terra. Un lavoro prodotto dall'Amministrazione comunale targata Manzoni e illustrato ieri mattina a Palazzo Migliaresi dall'assessore comunale Giacomo Bandiera, delegato al governo del territorio, alla pianificazione e riqualificazione urbana nel corso di una conferenza stampa alla presenza del primo cittadino Gigi Manzoni e di tutti gli interlocutori interessati: mondo dell'associazionismo, artisti, studiosi, singoli cittadini. Quella società civile che si era sentita usurpata dalla ex giunta Figliolia nella scelta del percorso di gestione della Rocca bimillenaria.



«Si è trattato di un confronto fondamentale ed estremamente costruttivo ha spiegato ieri mattina l'assessore Bandiera orientato a sperimentare una strategia di progettazione partecipata e di sviluppo condiviso, mettendo in campo un modello attivo di cittadinanza rispetto a un atto fondamentale del governo del territorio e della rigenerazione urbana della nostra città, di piena competenza della pubblica amministrazione. Un coinvolgimento orientato verso tutti gli attori del territorio, valorizzandone il ruolo propositivo». E tutti questi «stakeholders», portatori di interessi diffusi, hanno voluto esprimere la propria opinione e dare il proprio punto di vista nella scelta del piano di valorizzazione e messa in esercizio degli alberghi e delle botteghe, realizzate in questi anni di ristrutturazione. «Nel corso degli incontri ha proseguito l'assessore al governo del territorio si è evidenziata, innanzitutto, una carenza di fiducia da parte della comunità puteolana in relazione a quanto accaduto negli ultimi decenni di storia urbanistica, architettonico-edilizia, amministrativa e politico-culturale che hanno interessato il Rione Terra. Ed è emersa la volontà assoluta di favorire, con un coinvolgimento forte e diretto sulle scelte strategiche, il pieno reintegro della comunità puteolana proprio nella possibilità di gestire, governare e decidere del Rione Terra, quale parte fondamentale del patrimonio comunitario puteolano».

Una gestione non imprenditoriale ma più aperta alla cultura. «È stato più volte rimarcato l'interesse verso modalità di amministrazione condivise per la cura dei beni comuni, attraverso forme di gestione collaborativa di spazi pubblici, volumi ed edifici della Rocca», ha concluso Bandiera: «Appare, dunque, evidente la volontà dei puteolani nel considerare il Rione Terra una possibile opportunità di sviluppo economico e sociale per l'intera comunità, ma solo se esso verrà trattato come Bene comune e come risorsa culturale oltre che economica».