Il suggestivo skyline e un panorama mozzafiato con vista sul golfo per accompagnare un viaggio nel passato di oltre duemila anni attraverso il percorso archeologico per poi riaffiorare e vivere il folklore dei vicoletti, le caratteristiche botteghe e l'imponenza della Cattedrale. Ha fatto breccia il Rione Terra, riaperto al grande pubblico dopo cinquantadue anni dall'evacuazione che svuotò il più antico agglomerato urbano dell'antica città di Puteoli.

Sono stati oltre centomila i visitatori giunti da ogni angolo della Campania, con loro anche numerosi turisti inglesi, tedeschi e olandesi che dall'Immacolata all'Epifania hanno fatto tappa all'antico rione. Un mese di eventi a tema, visite guidate, mostre, concerti e animazione per i bambini organizzati nell'ambio della kermesse la «Magia del Natale al Rione Terra» dalla società che a fine novembre si era aggiudicata il bando per la gestione temporanea (poco più di un mese, scade il 15 gennaio) del primo lotto composto da botteghe, due bar e una pizzeria. Numeri a cui si aggiungono i 50mila partecipanti agli eventi organizzati alla Darsena che ha ospitato quattro eventi musicali nell'ambito della manifestazione «Pozzuoli S'Move Festival» organizzata dalle attività commerciali che affacciano sull'antico porticciolo dei pescatori che sorge proprio ai piedi del Rione Terra.

Un mese di feste e spettacoli durante il quale è tornato, dopo due anni di pandemia e restrizioni, anche il tradizionale concerto di Capodanno nella piazza della Repubblica. «Una sfida che abbiamo vinto» fa sapere il sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni chiamato a dare continuità al progetto di rilancio del Rione Terra dopo gli scandali della scorsa primavera e un percorso ancora tutto in salita, in attesa della sentenza del Tar, prevista per metà mese, che dovrà pronunciarsi sul ricorso presentato dalla società classificatasi prima al bando internazionale per l'affidamento in concessione del patrimonio immobiliare del primo dei tre lotti finito nella scorsa primavera al centro di un'inchiesta per corruzione e turbativa d'asta e che vede, tra gli indagati, anche l'ex sindaco Vincenzo Figliolia e Nicola Oddati. Aggiudicazione prima finita sub-judice, con la Deloitte che ha dato «parere negativo» al piano economico finanziario presentato dalla società vincitrice facendo emergere diverse criticità, poi annullata dalla nuova amministrazione, con la revoca della procedura di gara, virando verso un diverso modello di gestione, in capo all'amministrazione pubblica e che esclude l'affidamento a un unico concessionario «in virtù di un nuovo interesse pubblico».



«Vogliamo ripartire dal Rione Terra e stiamo lavorando a un nuovo modello di gestione. La volontà è di tenerlo aperto, vogliamo capire solo tempi e modalità che saranno più chiari nei prossimi giorni. L'indirizzo è chiaro, una governance comunale, non ci sarà un gestore unico spiega il sindaco Manzoni, che non nasconde l'entusiasmo per i numeri ottenuti dal Natale puteolano. Le migliaia di persone che hanno invaso il Rione Terra e la nostra città sono il risultato di una sinergia comune, un momento che i puteolani aspettavano da tempo. Ciò è dimostrato dalla partecipazione e dalla maturità dei miei concittadini che, nonostante qualche criticità, hanno sempre remato dalla stessa parte sponsorizzando, ognuno nel suo piccolo, la propria città».

Chiuse attività commerciali e botteghe, il Rione Terra resterà aperto solo il percorso archeologico, così come resterà lo skyline luminoso sugli edifici che affacciano sul porto di Pozzuoli. «L'auspicio è che i bandi consentano la partecipazione dei tanti artigiani che in questi giorni hanno dato vita al borgo» fanno sapere in una nota cinque associazioni di categoria dei commercianti.