Rissa a Pompei, denunciati tre giovani napoletani

Sabato notte gli agenti del Commissariato di Pompei, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Lepanto, hanno notato diverse persone litigare tra loro colpendosi con calci e pugni ed, in particolare, due di esse utilizzare anche caschi da moto per aggredire gli altri.

I poliziotti sono intervenuti riuscendo a bloccare tre napoletani, tra i 15 e i 20 anni, e li hanno denunciati per rissa, mentre gli altri sono riusciti ad allontanarsi.