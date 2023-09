Ritardi nei contributi per trasporti scolastici dei disabili: protesta delle mamme a Torre del Greco

Ritardi nell’erogazione dei trasporti scolastici per i disabili: mamme in protesta ai Molini Marzoli. Questa mattina decine di mamme di minori diversamente abili, supportati dall’associazione «La libellula» presieduta da Maria Orlando, hanno protestato davanti agli uffici comunali dei servizi sociali. Nonostante l’Ente abbia approvato un Regolamento che definisce i criteri, le modalità ed i tempi per l'erogazione del contributo, le famiglie sono ancora in attesa dell’assegnazione.

«Le normative in vigore stabiliscono - spiega Maria Orlando - che nei nuclei familiari con presenza di minori, anche in età scolastica ed ai quali è stata riconosciuta un'invalidità ai sensi dell' art.3 comma 1, dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92, va corrisposta un'indennità per il trasporto sia scolastico che presso i centri riabilitativi. È stato approvato il regolamento, ma ogni anno si ripresentano le stesse problematiche, gli stessi ritardi in virtù delle quali le famiglie interessate sono costrette, loro malgrado, a recarsi presso i servizi sociali per sollecitare quanto dovuto. È opportuno ricordare a tutti noi che il contributo copre solo una parte delle spese sostenute dagli interessati e spesso ci ritroviamo anche in presenza di famiglie in disagiate condizioni economiche.

Questa manifestazione nasce per dare voce a chi spesso non viene ascoltato, anzi vengono totalmente ignorati da istituzioni che dovrebbero garantire loro i diritti. Chiedo personalmente, all'attuale Pubblica Amministrazione, di dare la priorità a queste problematiche la cui risoluzione nei tempi giusti è fondamentale al fine di alleviare, anche se in parte, i disagi a queste persone».