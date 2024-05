Dopo quattro mesi di lavori per il ripristino e la messa in sicurezza riapre il Bosco inferiore della Reggia di Portici, una delle aree verdi più frequentate della cittadina. Ad eseguire i lavori la Città Metropolitana di Napoli che, per gli interventi di manutenzione del verde, restauro e messa in sicurezza di punti pericolanti ha impiegato la cifra di circa 900mila euro.

APPROFONDIMENTI Portici, movida al molo Granatello: traffico in tilt Concerto di Primavera

alla Reggia di Portici

L’intervento

L’amministrazione comunale, alla guida del sindaco Enzo Cuomo, con particolare interesse dell’assessora al Verde, Florinda Verde, e del consigliere comunale Francesco Portoghese, aveva per mesi sollecitato l’ex Provincia ad intervenire celermente. I problemi principali, rilevati nei mesi scorsi anche con i tecnici dell’Armena che si occupa della manutenzione del Bosco, erano relativi allo stato dissestato della pavimentazione interna, alla presenza di alberi non potati e vegetazione prospiciente nei viali, motivo di pericolo per le persone, e allo stato pericolante del muro perimetrale esterno.

Proprio nel corso dell’ultimo sopralluogo effettuato a gennaio, i tecnici dell’Armena avevano relazionato alla Città Metropolitana «la presenza di pericoli per la pubblica e privata incolumità derivanti sia dalle mancate potature - si legge nel rapporto- e sia dalle mancate verifiche periodiche delle alberature d'alto fusto prospicienti i viali di accesso e del laghetto, ed ancora, dalle sconnessioni della pavimentazione dei viali». Così si incaricava «il Dipartimento della Facoltà di Agraria - si legge ancora- a disporre una verifica della stabilità e le opportune potature delle alberature prospicienti i viali». Così prima gli esperti dell’Università si sono occupati della potatura e manutenzione della vegetazione, poi la ditta ha provveduto alla messa in sicurezza delle aree pericolanti, al ripristino dell’asfalto dissestato e al riassetto del muro perimetrale, dall’ingresso di corso Umberto.

I lavori sono terminati nei giorni scorsi, così la Città Metropolitana di Napoli e la Facoltà di Agraria, diretta dal professore Danilo Ercolini, hanno annunciato la riapertura per la giornata di oggi. Queste le nuove indicazioni per gli orari di apertura: orario estivo (1 aprile - 30 settembre), dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 19.30 (ultimo ingresso ore 18.30); orario invernale (1 ottobre - 31 marzo), dal lunedì al sabato dalle 8 alle 16 (ultimo ingresso ore 15).

L’obiettivo

«Finalmente apriamo il Bosco inferiore -ha detto il sindaco Enzo Cuomo- che unendosi a quello superiore della Reggia, diventerà un polmone dove far respirare bambine e bambini e far rigenerare, soprattutto, anziani e persone adulte. Avevamo chiesto ed abbiamo ottenuto che fosse la Facoltà di Agraria a gestire le manutenzioni arboree di entrambi i parchi, per creare condizioni di armonia per esigenze di fruizione e tutela. Parimenti faccio un appello alla Città Metropolitana affinché le meravigliose vasche borboniche del Parco superiore possano quanto prima, in sinergia con l’amministrazione comunale, trovare forme di fruizione al pubblico. Sarebbe un peccato che un tale patrimonio rimanesse così abbandonato a pochi. Trasmetto l’appello fattomi dagli alunni della terza A dell’Istituto Comprensivo «De Lauzieres-Dalbono» che mi hanno detto all’unanimità: “Riaprite il bosco”».