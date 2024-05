Il robot che cura le aritmie, per la prima volta nel Sud Italia, e l’annuncio di uno stanziamento complessivo di 115 milioni di euro di interventi per il nosocomio del Santa Maria della Pietà dove «è in corso l’adeguamento sismico e dove si realizzerà un padiglione completamente nuovo per raddoppiare l’offerta di servizi sanitari»: a Nola per l’inaugurazione del programma di cardiologia robotica, il presidente della giunta regionale

ha confermato l’investimento che porterà alla costruzione di un nuovo plesso nell’atrio del nosocomio del quale si parla da oltre 20 anni.

Prima di ripartire per Sorrento, atteso per l’inaugurazione del nuovo reparto di rianimazione, De Luca ha fatto il punto anche sulle criticità che investono un ospedale di frontiera come quello di Nola che sconta la cronica mancanza di medici nel pronto soccorso, punto di riferimento per un’utenza che sfiora i 600mila abitanti. «Facciamo i concorsi ma se i medici non si presentano non è che possiamo mandarli a prendere dai carabinieri», ha sottolineato il governatore che non si é sottratto all’ennesima polemica con il governo: «Abbiamo proposto di fare i contratti a tempo indeterminato agli specializzanti: con questa carenza di personale non possiamo permetterci il lusso di aspettare 6 anni per il completamento della scuola di specializzazione, che si fa ma lavorando negli ospedali».

E la conferma della domanda di professionisti che continua a restare alta l’ha data il direttore generale dell’Asl a3 Sud, Giuseppe Russo: «Abbiamo bandito un concorso per 360 medici di pronto soccorso: ebbene l’Asl Na3 Sud ha preso solo nove medici di cui quattro specializzandi e tre già in servizio». «Intanto - ha sottolineato il manager - per quanto mi riguarda è motivo di orgoglio che nella nostra azienda ci sia il primo programma di cardiologia robotica del Sud Italia che ci permette di fare scuola».

Ad accompagnare De Luca nella visita del reparto che accoglie la nuova tecnologia il direttore sanitario Giuseppe Lombardi ed il primario Luigi Caliendo che ha colto l’occasione per ribadire uno dei risvolti positivi della tecnologia utilizzata da pochi giorni: «Alle possibilità di curare le pericolose aritmie con strumentazioni all’avanguardia che aumentano sicurezza e risultati si aggiunge anche la velocità di un programma che ci consentirà di ridurre le liste d’attesa: purtroppo la cura delle aritmie non è appannaggio di tutte le strutture cardiologhe perché richiede attrezzature e professionalità specifiche».

Un reparto di eccellenza, insomma, come quello di ginecologia dove, è stata la soddisfazione di De Luca, le percentuali di cesarei primari, nella struttura guidata da Cosimo Ricco, sono praticamente la metà registrate complessivamente nel territorio regionale. Ecco perché il sindaco di Nola Carlo Buonauro ha sottolineato: «Rafforzare la risposta sanitaria significa tutelare la salute e la dignità di una comunità. Il nuovo programma da un lato brilla in un sistema ancora critico e dall’altro reclama tutti i servizi su di un territorio che copre oltre 600 mila persone». Sul raddoppio della struttura il cui iter dovrebbe essere avviato ad ottobre il sindaco ha assicurato: «In conferenza dei servizi il Comune di Nola è investito per gli aspetti urbanistico edilizi. Abbiamo garantito con i nostri uffici la massima collaborazione perché si vada presto a gara con l’appalto integrato e si comincino i lavori per mantenere i servizi sul nostro territorio».